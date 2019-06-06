كمين محكم يطيح بقتلة رجل دين عراقي بارز (صور)

وجاء في بيان الخلية غلى موقع "فيسبوك" من خلال جهد أمني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ "العوادي" في مدينة الكاظمية المقدسة، بعد استدراج المتهمين إلى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد.
وأضاف البيان وقد ضبطت بحوزة أحد المتهمين عجلتين الأول نوع لاندكروزر جكساره والأخرى نوع فورد، تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية.
يشار إلى أن العوادي فارق الحياة أثر تعرضه لطعنات سكين في منزله قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي في بغداد.
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