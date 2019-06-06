شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: على السلطات السودانية كبح المتطرفين فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية، قولها إن موسكو تعارض التدخل الأجنبي في السودان وإنه يتعين على السلطات هناك كبح من وصفتهم بالمتطرفين.

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