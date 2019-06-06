شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجرم تصنيع المفرقعات والألعاب النارية بعقوبة تصل للسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية من أن تصنيع المفرقعات والألعاب النارية والاتجار فيها بدون تصريح «جريمة» تصل عقوبتها للسجن لمدة 6 أشهر وغرامة تبلغ قيمتها 100 ألف ريال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الرياض السعودية. يأتى ذلك عقب تحذير الدفاع المدنى السعودى من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التى يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك والتى ينتج عنها أضرارًا بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، أو التسبب في اشتعال الحرائق فى أماكن استخدامها.

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