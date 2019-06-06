شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى: الحرب في سوريا ستنتهى بسرعة حال انسحاب القوات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فرجينيا، ريتشارد بلاك، اليوم،الخميس، أن الحرب في سوريا ستنتهي بسرعة في حال سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك.

وأضاف السيناتور - في حديث لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "إذا انسحبنا الولايات المتحدة ، أعتقد أن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة، وسيتم إعادة توحيد سوريا واستقرارها، وسيكون بإمكان الناس السوريين أن يبدؤوا بالفعل بالانتعاش".

وأضاف السيناتور بأنه كان من الممكن أن تنهي سوريا الحرب لو لم تتدخل الولايات المتحدة والحلفاء، ولم تقم قواعد في شمال شرق سوريا وفي التنف بجنوب البلاد.

وانتقد بلاك أيضاً، المفاوضات المقترحة لمراجعة الدستور السوري، مؤكدًا أن الدستور الحالي يضمن حرية الاعتقاد وحقوق المرأة وسيادة القانون.

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وأشاد بلاك بدور وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في المفاوضات بشأن سوريا، واصفا إياه بأنه "رجل محنك".

وتقوم الولايات المتحدة بعمليات في العراق وسوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وفي سوريا تقوم قواتها بهذه المهمة، من دون موافقة سلطات البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في ديسمبر عام 2018، سحب القوات الأمريكية التي يقدر عددها بنحو 2000 عسكري، من سوريا، بعد ذلك أعلنوا في واشنطن أن نحوالي 400 عسكري أمريكي سيبقون في البلاد.

وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة ، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.