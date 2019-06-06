شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: القبض على 54 متهما فى قضايا تمس أمن الدولة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، من القبض على 54 متهما بارتكاب قضايا تمس أمن الدولة خلال شهر رمضان المبارك، فى عدة مواقع وبقائمة مختلفة من التهم.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فإن المتهمين المضبوطين من ثمانى جنسيات، بينهم 34 سعوديا و10 يمنيين و3 باكستانيين وهندى وأردنى وسيريلانكيان وسوريان وفلبينى، وجميعهم ما زالوا رهن التحقيق، لمعرفة مدى تورطهم فى ارتكاب قضايا تمس أمن المملكة.