اخبار الخليج

الجيش الليبى يستهدف مواقع تابعة لميليشيات طرابلس جنوب غرب العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يستهدف مواقع تابعة لميليشيات طرابلس جنوب غرب العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي بطرابلس أن قوات الجيش استهدفت خلال غارات جوية فجر اليوم،الخميس، أهدافًا لمليشيات تابعة لحكومة الوفاق، مشيرة إلى أن هذه الأهداف كانت في محيط بلدة العزيزية جنوب غرب طرابلس.

 

وأضافت الغرفة - وفقا لقناة "العربية الحدث" - أن فرق الاستطلاع التابعة لعمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية رصدت تحركات مجموعات مسلحة قادمة عبر الطريق المعروف بـ"شليوني الزنتان" باتجاه وادي الحي إلى الكسارات معظمهم من المعارضة التشادية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى يستهدف مواقع تابعة لميليشيات طرابلس جنوب غرب العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا