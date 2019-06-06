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تايوان تعلن سعيها للحصول على صفقة أسلحة من الولايات المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، سعيها للحصول على صفقة أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس - أنها طلبت شراء أكثر من 100 دبابة، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للدبابات من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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وأضافت أنها قدمت طلبا للحصول على 108 دبابات متطورة من طراز (أم 1 ايه2 أبرامز)، و1240 صاروخا مضادا للدروع من طراز (تي أو دبلو)، و409 صواريخ مضادة للدبابات من نوع (جافيلن)، و250 من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

 

يشار إلى أن البيان لم يحدد موعد إصدار الطلب الرسمي، إلا أنه أمام الولايات المتحدة 120 يوما للرد بعد تسلم الطلب.. وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة الدفاعية لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ منها وتؤكد أنها ستستعيدها بهدف توحيد البلاد.

 

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