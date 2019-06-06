شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 إرهابيين بالعراق داخل نفق قرب غربى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قوة أمنية قتلت 3 إرهابيين داخل نفق قرب (هيت) غربي محافظة الأنبار.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الفضائية، اليوم الخميس - أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل 3 عناصر إرهابية داخل نفق في منطقة الصفاكية - الجزيرة، التي تبعد 15 كيلو عن قضاء (هيت)، مبينا أنه أٌصيب خلال هذا الواجب أحد المقاتلين.. مشيرة إلى أن العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة.
وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت - أمس - عن مقتل سبعة انتحاريين بقصف جوي في محافظة الأنبار.
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