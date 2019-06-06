الجيش اليمني يعلن مقتل 26 حوثيا والسيطرة على مناطق جنوبي البلاد

اليمن/ مبارك محمد / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل 26 من مسلحي جماعة الحوثي، بينهم 3 قيادات، والسيطرة على مناطق جديدة في محافظة الضالع (جنوب).

وقال موقع "سبتمبر نت"، لسان حال الجيش اليمني، إن قواته تمكنت من السيطرة على مناطق وقرى "الرباط، الشجفا، الشبهة"، بمديرية الأزارق، بالضالع، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع الحوثيين.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى (لم يحدد عددهم) من الحوثيين، وفرار آخرين باتجاه مناطق "باهر"، وخلف "دار الصليب" التابعتين لمديرية ماوية بمحافظة تعز (جنوب غرب).

وفي السياق ذاته، قال موقع الجيش، إن مدفعية قواته شنت قصفا على مواقع الحوثيين في منطقة الفاخر، بمديرية قعطبة، شمالي الضالع.

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وذكر أن القصف أسفر عن مصرع 26 من مسلحي جماعة الحوثي، بينهم القياديون محمود الشرفي، وعبد المجيد البشيري، ومحمد بجير، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الحوثيين بشأن ما ذكره الجيش.

ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

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