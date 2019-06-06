وكالة الأنباء السعودية: أردوغان يهنئ الملك سلمان بعيد الفطر

الرياض/ الخليج 365
قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ووفق الوكالة السعودية، تلقى الملك سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس أردوغان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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