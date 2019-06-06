الداخلية المصرية: مقتل 14 مسلحا من المتورطين في هجوم العريش

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر الخميس، مقتل 14 مسلحًا من العناصر المتورطة في هجوم على حاجز أمني في سيناء شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان للداخلية المصرية عقب ساعات من الإعلان عن مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيا بشمال سيناء.

وقال البيان إن "تتبع مسار هروب العناصر المنفذة لمهاجمة أحد الأكمنة الأمنية (حاجز أمني) بجنوب العريش فجر الأربعاء، أسفر عن تحديد تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وأوضح أنه "أثناء محاصرة العناصر الإرهابية قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14 منهم".

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيا بشمال سيناء.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الحادث.

ويحل اليوم أول أيام عيد الفطر بالبلاد، وسط تشديدات أمنية في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقارير محلية.

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.

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