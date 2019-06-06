نجود علي واصلت حديقة أبها الجديدة ممثلة في شركة ليالي الخليج المنظمة للفعاليات عروض فرقة صدى الإبداع الترفيهية وفرقة إبداع الجنوب الشعبية وفرق فنية متنوعة إلى جانب عرض الاستعراض بحضور كثيف على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة. الجدير بالذكر اعرب زوار حديقة أبها الجديدة عن سعادتهم البالغة بما شوهد من تطوير بالكامل وتنظيم مميز لحديقة أبها على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها. ولقيت المواقع الترفيهية العاب الأطفال إقبال متزايد وذلك لوجود التنوع وتعدد العاب وملاهي الأطفال .

كما أطلق افتتاح مواقع الكافي المخصصة كان أبرزها باحة القهوة وارقى قهوة المطلة على بحيرة السد بحديقة أبها الجديدة. Advertisements وأطلقت الشركة المنظمة للفعاليات ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة السيارات الكهربائية المخصصة لنقل كبار السن بين أرجاء حديقة أبها الجديدة والتي تعد من الخدمات المميزة للزوار من كبار السن والمرضى .

ودعت ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة كافة الزوار والأهالي لزيارة الحديقة حيث أن الدخول مجاني والدعوة عامة للجميع لمشاهدة فعاليات عيد الفطر المبارك لهذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حديقة أبها الجديدة تواصل فعاليات عيد الفطر لليوم الثاني بحضور كثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.