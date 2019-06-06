قصيدة: يا اغلى وطن

صحيفة الخليج الإلكترونية كتب الشاعر عبدالله بن عبدالعزيز الغزي, قصيدة بمناسبة احتفال محافظة الزلفي بعيد رمضان يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٢ هـ يااجمل وطن واجمل بلد فالمملكات.

من السماء كنك نزلتي مكرمه ** نعايدك بأجمل كلام التهنئات

وارواحنا يالمملكة بك مغرمه ** ارقي على هام السحاب المرزمات

ومن المطر علّي ثعول المرزمه ** حقك علينا مثل حق الامهات

ياوالدتنا الحاضنه والملهمه ** لك الولاء من الحياة إلى الممات

نلبس على حبك وشاح الاوسمه ** يااغلى وطن والباقيات الصالحات

من حبنا ترابك خطير نلهمه ** مجامله ماعاد فيه مجاملات

الوضع يلزمنا نشد الاحزمه ** على الوطن مانقبل اي مزايدات

واللي يزايد ربنا لاترحمه ** ماعندنا له غير حد المرهفات

اللي تقص العظم من تحت لحمه ** يكفي لنا درس اللليال الماضيات

كمٍ بيوت مرمله وميتمه ** ياكم سمعنا من صياح النايحات

وش حلل ادموع الفتاه المسلمه ** باسم الغلو يروعون الامنات

افكارهم ضد الوطن متسممه ** فكر التطرف ساقهم للهاويات

مخالفين الشرع قبل الانظمه ** غسل العقول ادهى وامر المنكرات

هو النفق نحو الدروب المظلمه ** اية غسل يزيل كل الشائبات

الا العقول تصير سودا معتمه ** الخصم برا نعرفه عرف ثبات

والى رفع خشمه بقيده نخزمه Advertisements ** يعرف مواقفنا نهار المعضلات

لاشفنا ماعاد يرخي برطمه ** مير البلا والمعظله والمشكلات

ان البلا منا وفينا منجمه ** عيالنا تمشي دروب المهلكات

ابصارهم عن الصراط مكممه ** بيدين عدوان البلد صارو اداة

على طريق اهل الظلال مدرعمه ** من جهلهم بالواردة والصادرات

متوهمينٍ كل بيضنّ اشحمه ** افعالهم كالكاسيات العاريات

ماهيب تبني مجتمع بل تهدمه ** باسم الجهاد يشركون الناسفات

ويقتلون الابرياءْ المستسلمه ** لصار بعض الناس جاء بمخالفات

من الخطا حكم الشواذ نعممه ** يادارنا الزلفي بدون مقدمات

كنك على بعض الحوادث مرغمه ** لو تشتكين جروح بعض الحادثات

حنا دوى جرحك وحنا مرهمه ** ماهيب لحية عذر والا مداهنات

يداهن المجرم وجيه مجرمه ** حنا متعبة الجياد الصافنات

لاصار ف الميدان رجفه ورهمه ** حنا كسبنا بالرهان الأولات

مهما حصل عهد الولا مانثلمه ** تحت امر قايدنا نعدل المايلات

سلمان الى من صار فالجو عسمه ** ولي عهده للبلد بث الحيات

طموحه اكبر من تواقيع قلمه ** على مسيرة داهية كل الدهات

عبدالعزيز الفذ راع الملحمه ** موحد كل العرب عقب الشتات

الحكم عنده قبل حكم المحكمه

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