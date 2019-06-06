مقتل شخص بطلق ناري في #مركز_السويرقية بـ #مهد_الذهب

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صحيفة الخليج الالكترونية
تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).
وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.
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