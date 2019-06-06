- 1/2
- 2/2
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، تم تناقلها في العديد من وسائل الإعلام الأخرى: "كان الحصار حافزًا جديا لدولة قطر لتحقيق العديد من القفزات المهمة، بما في ذلك الاستراتيجيات الاقتصادية، وتوسيع المشروعات الزراعية والصناعية، وزيادة الاستثمار في السوق المحلية، والنمو في الإنتاج المحلي، وزيادة التجارة مع دول العالم". مضيفا: "منذ بداية الحصار تم إنشاء 32 ألف شركة جديدة، أي بزيادة 34% عن العامين السابقين".
© REUTERS / Mohammed Dabbous
وخلال عامين من الحصار، عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعات مع أكثر من 200 وفد لمناقشة فرص الاستثمار الثنائية وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات اقتصادية.
وفي الوقت نفسه، قال آل ثاني، إن وجود خطط استراتيجية متوازنة وتعاون بين جميع قطاعات الاقتصاد ساعد على تجاوز الحصار المفروض على الإمارة.
وأشار إلى أنه في عام 2018، زادت صادرات السلع غير النفطية من الإمارة بنسبة 35.1%، أي 24.4 مليار دولار، مقارنة مع 18.05 مليار وردت من صادرات السلع غير النفطية في عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عامين على الحصار... قطر تفاجئ الجميع بإحصائيات اقتصادية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.