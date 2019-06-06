قطر تصدم "دول المقاطعة" بحقائق عن إيران لا يمكن تجاوزها (فيديو)

ونشرت الخاطر، على صفحتها عبر "تويتر" تسجيلا لحوار مع قناة الجزيرة قالت فيه: "علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق، وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن أن نتجاوزها هناك حقيقة أننا نشترك معهم في أكبر حقل للغاز في العالم بأكمله، لا يمكن أن نتجاوز هذه الحقيقة".

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، إلى أن علاقات بلادها بإيران "لا تختلف كثيرا عن علاقة عدد من دول الخليج منها عمان ومنها دولة الكويت بل لا تختلف عن علاقة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال مع إيران، هناك مساحات مشتركة متعلقة بالجغرافيا وبعض المصالح المشتركة".

وأشارت الخاطر إلى أن "الشعب الإيراني شعب له تاريخ عريق بلا شك لكن هناك مساحات أيضا للاختلاف بيننا وبينهم قررنا أن نتعامل معها بعقلانية في إطار القوانين الدولية ونحن ندعو لوجود حوار بناء بين الأطراف كلها من أجل حل المسائل العالقة وتبقى طبعا مساحات الاختلاف بيننا وبينهم موجودة".

​يأتي هذا التصريح بعد أن شاركت قطر في قمم مكة الثلاث ممثلة برئيس وزرائها عبد الله بن ناصر آل ثاني، لكنها أعلنت لاحقا تحفظها إزاء نتائج القمتين الطارئتين العربية والخليجية.

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمس الأربعاء، أن بلاده لا ترغب بمواجهة الدول والقوى العظمى، ولكنها سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء تتعرض له.

وقال روحاني إن "إيران تسعى لتعزيز الأمن في المنطقة، ولا ترغب أبدا بمواجهة الدول والقوى العظمى، ولكنها سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء تتعرض له". وتابع: "سلوك السعودية والإمارات تجاه اليمن وقطر وإيرن يضر كل المنطقة".

من جهته قال أمير قطر: "إن بلاده تأمل بتوسيع العلاقات مع إيران في المجالات، مضيفا أن رؤية قطر وإيران متقاربة في العديد من مسائل المنطقة، وهناك اتصال مستمر بين البلدين"، وأكد تأييده لاقتراح أمير الكويت لخفض التوتر الحاصل في المنطقة، مشيرا إلى أن "الحوار هو الطريق الوحيد لخفض التوتر في المنطقة".