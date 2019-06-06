البرهان يتأسف.. ويعد بالتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ارتفع عدد قتلى فض الاعتصام إلى 60 شخصا

وقال البرهان، في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي السوداني: "ندعو لطي صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل (..) ونفتح أيادينا للتفاوض مع كافة القوى".

وتأتي دعوة برهان للتفاوض مع كل القوى بعدما وصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.

وتعهد رئيس المجلس العسكري في السودان بمحاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام، قائلا: "تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة في فض الاعتصام".

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وأضاف رئيس المجلس العسكري: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية".

وتابع البرهان: "لا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب".

وفي وقت مبكر من الأربعاء قالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحمت قوات الأمن مخيمات الاعتصام ارتفع إلى 60.