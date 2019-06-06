شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج، اليوم الخميس، طقسا متقلبا، حيث تتوقع الأرصاد فى السعودية والإمارات هطول أمطار فى بعض المناطق، فيما ترتفع درجات الحرارة فى البحرين.

حالة الطقس المتوقعة فى السعودية اليوم الخميس

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، فى حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس غائم اليوم فى الإمارات وفرصة لسقوط أمطار

فيما، توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

وذكر المركز فى نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18– 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س أحيانا، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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ولفت إلى أن الخليج العربى سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والثانى عند الساعة 02:43 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والثانى عند الساعة 20:24 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:23 والثانى عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثانى عند الساعة 06:08 .

الطقس فى الكويت اليوم الخميس

بينما، قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، ستكون 48 درجة مئوية، وأن الطقس نهارًا، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 6 - 30 كم / ساعة، وليلًا، حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم / ساعة.

الطقس فى البحرين حار ورطب نسبياً

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الخميس، سيكون رطب نسبياً وحاراً خلال النهار، موضحة أن الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، وأن درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، أما الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%، لافتة إلى أن شروق الشمس عند الساعة 4:44 صباحا والغروب فى الساعة 6:27 مساءا.