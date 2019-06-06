العسكري السوداني يشيد بانجازات قوات الدعم السريع

أصدر المجلس العسكري السوداني، الأربعاء، بياناً أشاد فيه بقوات الدعم السريع و بإنجازاتها.

وأشار البيان، إلى مواقف قوات الدعم السريع و"وقفتهم التاريخية الصلبة عندما انحازوا لخيار الشعب وإرادته الحرة، رافضين أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة،" وأشاد بمواقف قوات الدعم "المعبرة عن الحكمة العظيمة والقيادة الرشيدة عندما تفجرت ثورة الشباب الفتية في السادس من أبريل(نيسان)".

وأكد البيان "أنه لولا هذا القرار الصائب لوقع في بلادنا ما لا يحمد عقباه، من إنزلاق أمني، وفوضى عارمة"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وشدد البيان على أن "هذه القوات جزء أصيل من القوات المسلحة الفتية، وكانت ولاتزال تؤدي المهام والواجبات الموكلة إليها في دحر التمرد والقضاء عليه تماماً ومكافحة الارهاب، ومحاربة الجريمة العابرة للدول كالاتجار بالبشر والتهريب، خاصةً تهريب السلع الضرورية، وكذلك تأمين الحدود والقيام بدور عظيم في عمليات جمع السلاح، وغير ذلك من الانجازات العظيمة".

وأضاف أن "الأيام الماضية شهدت حملة إعلامية منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بها جهات مغرضة هدفها إشاعة الأكاذيب، وتلفيق التهم، ودمغ قوات الدعم السريع بالأباطيل التي هي منها براء، بهدف ضرب تماسك القوات النظامية، التي ظلت تعمل بتناسق تام وتلاحم كامل وترابط، غير آبهة بتلك المحاولات اليائسة عند أولئك المندسين".

وقال البيان، إن هذه القوات احتسبت عدداً من "الشهداء داخل ولاية الخرطوم في اعتداءات آثمة عليها قام بها بعض المخربين".

ويأتي البيان وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بفض اعتصام السودانيين أمام مقر القوات المسلحة في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 60 شخصاً، بحسب لجنة أطباء السودان.

ولم يصدر بيان رسمي عن عدد القتلى من جانب الحكومة السودانية.

وكان المجلس العسكري نفى فض الاعتصام بالقوة، وأعلن رئيس المجلس العسكري محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن فض الاعتصام.

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