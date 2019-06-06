وصول أول فوج من مقاتلات "رافال" إلى قطر

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حضر حفل استقبال الضباط وضباط صف وأفراد سرب مقاتلات "رافال" التابعين للقوات الجوية القطرية، القادمين من فرنسا على متن الفوج الأول من مقاتلات "رافال" الذي ضم 5 طائرات.

​

كما شاهد أمير قطر عرضا جويا حيّا للطائرات قام به طيارو القوات الجوية القطرية، وذلك لدى وصولها قاعدة دخان الجوية.

Advertisements

وتزامنت عملية التسلم مع مرور عامين على حصار قطر واندلاع الأزمة الخليجية.

ووقّعت دولة قطر وفرنسا في مايو/ أيار 2015 اتفاقية لتزويد القوات الجوية القطرية بـ24 طائرة من مقاتلات "رافال". وفي العام الماضي طلبت قطر 12 طائرة أخرى.

وكان البنتاغون قد أعلن أن قطر اشترت مقاتلات أمريكية من طراز "إف-15".