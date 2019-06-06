وزارة الصحة السودانية: عدد قتلى أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم لم يتجاوز 46

موسكو — سبوتنيك. وقالت وكالة السودان للأنباء نقلا عن الوكيل، أن العدد "لا يتجاوز الـ46 شخصا".

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هذا وأعلنت أمس اللجنة المركزية للأطباء في السودان أن عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، يوم الاثنين الماضي ارتفع إلى أكثر من مائة قتيل، بعد أن تم انتشال 40 جثة من نهر النيل في الخرطوم.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل خلال فض الاعتصام وما تلاه من أحداث بعدة مناطق، ولم تصدر السلطات القائمة إحصائية رسمية للضحايا.

فيما نفى المجلس العسكري فضّ اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".