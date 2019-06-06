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موسكو — سبوتنيك. وقالت وكالة السودان للأنباء نقلا عن الوكيل، أن العدد "لا يتجاوز الـ46 شخصا".
© REUTERS / STRINGER
وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل خلال فض الاعتصام وما تلاه من أحداث بعدة مناطق، ولم تصدر السلطات القائمة إحصائية رسمية للضحايا.
فيما نفى المجلس العسكري فضّ اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة السودانية: عدد قتلى أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم لم يتجاوز 46 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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