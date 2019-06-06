السعودية تؤكد أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية

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الرياض: أعلنت السعودية أنها تتابع "ببالغ القلق" الوضع في السودان مؤكدة أهمية "استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة" كما جاء في بيان رسمي نشر الاربعاء، وذلك بعد الاحداث التي وقعت في الأيام الماضية في الخرطوم.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "تؤكد المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق".

كما دعت المملكة إلى تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار في السودان. وأكدت على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره.

نص البيان:

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"تابعت حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وإذ تعرب المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل فإنها لتأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته.

وتؤكد المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

كما تؤكد المملكة على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها".

