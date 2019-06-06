قصيدة: العيدُ السعيد

صحيفة الخليج الإلكترونية ياطيرُ غردْ فوقَ هامِ الأنجُمِ

واصدحْ بحبِ الله غير مُكتَّمِ ** إني ليأخذُني بشهقةِوامقٍ

نحو الجمالِ بروعةٍ وتَعظُّمِ ** فرحُُ طهورُُ لايُسامُ بريبةٍ

والقلبُ خفاقُ الجوانحِ يرتمي ** أحضانُ دفءٍ في طهارةِ موسمٍ

في شهرِ صومٍ كاملٍ ومتممِ ** في العيدِ تنهالُ الدموعُ بفرْحِها

وينالُ من رامَ السعادةَ بالفمِ ** ذكر ُُيجللُ في المدى بعبادةٍ

تكبيرُ ذكرٍ رائقٍ ومُنعَّمِ ** للصالحينَ غدُوهم ورواحُهم

حُسْنُ البزازةِ في جمالِ تكلُمِ ** والكلُ ينصتُ والقلوبُ خريدةُُ

خفَّاقُها تعلو على المتكلم ِ ** مااعظمَ التوحيدَ حين يذُوقُه عُشاقُ حُبِ في الحشاسةِ والدمِ والكلُ مغتبطُ القريحةِ غامرُُ بتزاورٍ وتصافحٍ وترنمِ ** وترى البراءةَ في الطفولةِ منظراً

يغشاكَ من وقعِ الجمالِ بأسهُمِ ** رباه غفراّ من جنابِك يثني

وداً يجلجلُ في حشاي بمطعمِ ** اني ليعروني غداةَ خروجِهم

أملُُ يُجددُ في الجوانحِ والدمِ ** وأكادُ من فرطِ المودةِ انثني

ألقي السلامَ على الجميعِ بمبسمِ Advertisements ** لكنها مأساةُ عصرٍ قد دها

بعضُ النفوسِ بجفوةٍ وتلعثُمِ ** حتى السلامَ اذا مررتَ بواحدٍ

مستغرباً بذلَ السلامِ لمسلمِ ** وإذا طرقتَ البابَ رغبةَ زورةٍ

فالجمعُ ملقى يالحسرةَ نوَّمِ ** ذهبتْ مسوحُ العيدِ فرطَ حضارةٍ

وبدا كيومٍ للكريهةِ ينتمي ** ياقومُ عودوا للبساطةِ والبسوا

ثوبَ المحبةِ قبلَ ساعةِ مندمِ ** ماذا أصابَ الناسَ غيرَ نفوسِهمْ

والعيدُ عيدُُ لايُضامُ بميسمِ ** لاعيبَ ينُسبُ للزمانِ بحالةٍ

ان العيوبَ إلى الخلائقِ تنتمي ** ياقومُ فيقوا من ضياعِ مودةٍ

وتنظموا للعيدِ خيرَ تنظُمِ ** هلا جعلتم في المساجدِ ملتقى

يحوي الجميعَ بروعةٍ وتنعُمِ ** أم قدْ أقمتم خيمةً منصوبةً

لتزاورٍ وتكرُمٍ وترحُمِ ** عيدوا لنا عيداً تُخطِّف في المدى

وغدتْ قلوبُ الناسِ صخرةَ منجمِ قصيدة أ. د غازي بن غزاي العارضي

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