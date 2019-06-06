شكرا لقرائتكم إدانة فرنسية وسعودية لعملية طرابلس الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 02:43

دانت سفارة فرنسا في لبنان "الاعتداء الشنيع الذي استهدف مدينة طرابلس ليل الاثنين - الثلثاء والذي أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".



وقدمت السفارة في بيان أصدرته "التحية للضحايا ونتقدم بأحرّ التعازي لأسرهم وأقاربهم وكذلك للسلطات اللبنانية وللشعب اللبناني. تبقى فرنسا دائماً إلى جانب لبنان في مكافحته للإرهاب وتحيي التزام الأجهزة الأمنية اللبنانية في هذه المعركة".

كما دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة طرابلس واستنكرته.

واكدت الخارجية السعودية موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب.