شكرا لقرائتكم المفتي قبلان: البلد في خطر وكفى مغامرات وبهلوانيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 02:35

دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان السياسيين إلى العقلانية "وبخاصة أولئك الذين اعتادوا على إثارة الحساسيات، وتحريك النعرات، وتجييش الغرائز لغايات شعبوية وفئوية، ولأهداف سلطوية شخصية". وكان قبلان يتحدث في خطبة عيد الفطر المبارك بعدما أدى الصلاة في مسجد الإمام الحسين، في برج البراجنة.



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وقال قبلان: "كفى لعبا وتلاعبا بهذا البلد، كفى مغامرات وبهلوانيات. هناك واقع على الجميع أن يتعاملوا معه، بما يخدم الصالح العام، ويدفع نحو بناء الدولة التي تحفظ الحقوق وتوزعها على الجميع، على قاعدة من له حق يعطى، ومن عليه حق يؤخذ منه. بهذه النمطية نبني بلدا، ونقيم دولة، ونؤمن فرص عمل، ونحقق عدالة اجتماعية وإنسانية، وننمي الاقتصاد، ونكافح الفساد، ونحد من الجريمة، ونحاسب كل من يتطاول على المال العام، ونرفع الأيدي عن القضاء الذي يتكشف يوما بعد يوم، بأنه مرتهن ومسيس وتابع، كذلك حال القوى العسكرية والأمنية الموزعة على الطوائف والمذاهب".

وسأل المفتي قبلان: "هل نحن في دولة أم في محميات طائفية ومذهبية؟ وأي دولة هذه القائمة على الحقوق والحصص؟ حقوق من ولمصلحة من وهل هذا هو المبدأ الذي تقوم عليه الدول؟ أم أنها لعبة شطرنج تلعبها القيادات السياسية باسم الطوائف على حساب الوحدة والشراكة والمصير"؟.

وأضاف: "في صبيحة هذا العيد المبارك، ندعو الجميع إلى يقظة ضمير، وإلى تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي النظيف، وخارج إطار لعبة الحصص والحقوق الطائفية والمذهبية، التي إن استمرت على هذا النحو وبهذه المنهجية، فسيطير البلد، ولن يبقى فيه حصة لأحد. فاحذروا الحسابات الخاطئة، والخطى المتهورة، واعلموا أننا في مركب واحد، إن نجا نجونا، وإن غرق غرقنا،

إن البلد في خطر، والناس في أسوأ حالاتهم على الإطلاق، جوع، وفقر، وبؤس، وتعاسة، وضرائب متراكمة، واستبداد، وإهمال، ودولة فاشلة ومتقاعسة، وغير قادرة على حماية عمالها، ومساعدة فقرائها، ومقصرة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى مستوى كل الوزارات والإدارات والبلديات والهيئات الرقابية والقضائية، الأمر الذي جعل من المواطن اللبناني ضحية، يدفع من دون مقابل، وهو متروك للأقدار ولمصيره المجهول، فيما أكثرية السلطة قلوبهم على جيوبهم، على حساب البلد والناس، وهذا ما نرفضه بشدة، وسنواجهه حتى النهاية، ولن نسمح بأن تتكرر دولة الإقطاع، ومافيا المصالح، لأننا نحن اللبنانيين دفعنا الثمن، دماء وجنائز، ولن نقبل إلا بدولة مواطنة وكفاءات، لا دولة مرتزقة وشركات وهمية.