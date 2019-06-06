سلطان يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس في قصر البديع العامر، تقبل تهاني وتبريكات المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة، ورجال الأعمال، والمسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وحمد بن عبدالرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد أحمد المر وعلي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة، وفهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة ومن وفد رعاية المسنين التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وأعرب المهنئون عن أطيب تهانيهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز في علاه أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني.

كما حضر الاستقبالات أيضاً عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.