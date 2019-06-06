الحوثي يروّع تعز والحديدة بقذائف على المدنيين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس، على الأضرار التي خلّفتها المقذوفات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأول الثلاثاء، على قرية القرضين بمديرية المسراخ في محافظة تعز، وأسفرت عن مقتل طفلة، وإصابة ستة أطفال آخرين. وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق والناطقة الرسمية للجنة، إشراق المقطري: «إن فريق اللجنة قام أثناء زيارته قرية القرضين بمعاينة مكان سقوط المقذوف الأول الذي سقط على أرض زراعية كانت خالية من الناس في تلك اللحظة، وقياس سعته وعمقه، وكذلك تصوير آثار المقذوف الثاني الذي سقط على مقبرة القرية، والجهة التي سقط منها والاستماع إلى شهود الحادثة من السكان، إضافة إلى عدد من الذين قاموا بعملية الإسعاف للأطفال».
وأضافت المقطري: «إن فريق اللجنة استمع إلى ثلاثة من الأطفال الضحايا وذويهم»، مشيرة إلى أن عملية النزول الميداني هي إحدى آليات التحقيق المباشرة التي تقوم بها اللجنة، وتهدف من خلالها إلى معرفة الحقيقية والتحليل لالتزام أطراف النزاع بمبادئ حقوق الإنسان وعدم الإضرار بالمدنيين. الجدير ذكره أن فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قام في شهر رمضان بالنزول إلى عدد من المحافظات التي شهدت سقوط ضحايا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان.(سبأ)
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