شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الألعاب الإلكترونية في «ياس مول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أطلق «ياس مول» فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية حتى 15 يونيو، وعشاق الحماس والمغامرة على موعد مع تشكيلة واسعة من الألعاب الإلكترونية، وألعاب الواقع الافتراضي والمسابقات المشوّقة التي تناسب كافة الأعمار، فضلاً عن منصات الألعاب، والمنافسات الحماسية، وفعاليات الأزياء التنكرية والأنشطة المسرحية. ويشهد المهرجان فعاليات الألعاب الإلكترونية على مدى 24 ساعة، احتفاءً بعيد الفطر السعيد وبالتزامن مع التخفيضات الكبرى المستمرة على مدار اليوم.
يتضمن المهرجان تجارب تفاعلية فريدة ضمن منصاتها المتنوعة والمخصصة للألعاب، ويحتضن المهرجان منطقة مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي مزودة بمحطات HTC VIVE VR وأحدث إصدارات الألعاب، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للعبة «فورت نايت» الشهيرة، وشاشات تلفاز وأجهزة «بلاي ستيشن»، ونسخة واقعية من لعبة «روكيت ليج». كما يمكن لعشاق الألعاب الإلكترونية اكتشاف أحدث إصدارات الألعاب في المساحات الإفرادية، أو العودة بالزمن وتجربة صيحات الألعاب الرائجة في الماضي ضمن مساحات الألعاب الإلكترونية الكلاسيكية.
ويستضيف المهرجان جلسة حوارية حول تطوير الألعاب يتحدث فيها خبراء القطاع عن كيفية اختيار الألعاب المناسبة، ودور الشركات الإماراتية بتطوير ألعاب فيديو ذات مستويات عالمية.
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