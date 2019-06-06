العيد ذاكرة حية

استمع

كنا ننتظره بشوق ولهفة، نطمئن على ملابسنا كل يوم وهي معلقة في الدواليب، وكأن العطب سينالها أو ستسرق. فنخرجها بين فترة وأخرى لنتأكد من مقاساتها ونحن نطير فرحاً.

العيد يعني رائحة الحناء ليلة العيد وهي تزين كفوف الأطفال والأمهات وأظافر الجدات، وتلطخ بعض السجاد والأثاث عن طريق الخطأ.

رائحة «البلاليط» وطعم الزعفران والهيل صباح يوم العيد.

العيد كان يعني رائحة البخور والعود، صوت طبل «المسحر» وهو يجول «الفرجان» بعد أن أدى واجبه في إيقاظ الصائمين كل ليلة من ليالي شهر رمضان، والأطفال يمشون معه فرحين مصفقين.

صوت الرجال وهم يدخلون المجالس في كل بيت أفواجاً، يقرأون «المولد» وبعض الأهازيج الشعبية.

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كان يعني موائد «القدوع» وهي تتوسط المجالس والصالات، ورائحة القهوة العربية بالهيل.

العيد يعني أصوات الأطفال وهم ينتقلون من منزل إلى آخر، يتغنون بالأهازيج في صوت واحد«عيدكم مبارك، عايدين وسعيدين».

وصوت العملات المعدنية وهي تهتز في الأواني والسلال كلما دخل طفل أحد البيوت ليستلم «عيديته».

فرحة الأطفال وهم يحصون نقودهم ويفرزونها بحسب قيمتها، ليذهبوا لأقرب «دكان» ويشتروا ألعاباً طالما حلموا بها، وأجلوا اقتناءها ليوم العيد.

العيد ذاكرة «لمة»، وضحكة، وسعادة غامرة، وصلة رحم.

كل عام وأعيادكم فرح ورائحة عطرة وصحبة جميلة.

لكن، هل ستبقى هذه الذاكرة لدى أولادنا والقادم من الأجيال، ونحن نجد الكثير من العادات وقد اندثرت؟

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