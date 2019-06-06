«النكسة» تنغص عيد الفلسطينيين.. و 120 ألفاً في الأقصى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى نحو 120 ألفاً من الفلسطينيين، صباح أمس الأربعاء، صلاة العيد في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، متمنين تحريره من الاحتلال «الإسرائيلي» قبل حلول شهر رمضان المقبل. وقال الناطق الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، إن نحو 120 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى. ومع انتهاء الصلاة تبادل الفلسطينيون التهاني، مبتهلين إلى الله أن يعود شهر رمضان المقبل وقد تحررت القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال. وتعالت أصوات المصلين في أنحاء المدينة القديمة بتكبيرات العيد منذ الساعات الأولى من فجر أمس.

ومساء الاثنين الماضي، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

ويتزامن عيد الفطر مع ذكرى مرور 52 عاماً على احتلال «إسرائيل» للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حيث نغصت هذه الذكرى التي تتواصل فصول مأساتها عليهم الفرحة. وانتشرت قوات من الشرطة «الإسرائيلية» في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس من دون تسجيل أي اشتباكات. وحرص كثير من الفلسطينيين على القدوم إلى المسجد مع أطفالهم.

وأوقفت الشرطة «الإسرائيلية» اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال فترة عيد الفطر بعد أيام عصيبة تخللها اقتحام مئات المستوطنين للمسجد.

وفي مدينة رام الله، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات. وقال للصحفيين: «نسأل الله أن يعيده علينا، وقد حررنا بلدنا، وأقمنا دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتجاوزنا كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا من صفقة العصر، وغيرها، التي ستذهب جميعها إلى الجحيم، وسيبقى شعبنا على أرضه صامداً صابراً في وجه كل هذه المؤامرات». وأدى الرئيس الفلسطيني والعديد من أعضاء القيادة الفلسطينية صلاة العيد بمسجد التشريفات في مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة العيد في مخيم العودة على الحدود شرقي مدينة غزة. ووصل الفلسطينيون عبر حافلات، وسيراً على الأقدام إلى ساحة كبيرة في مخيم العودة بحضور قادة الفصائل الفلسطينية، وذوي الشهداء، والجرحى. ورفع المشاركون أعلام فلسطين ورددوا تكبيرات العيد، فيما شارك بعض المهرجين في إدخال الفرحة على الأطفال.

ودعا خليل الحية نائب رئيس حركة «حماس» في غزة، خلال خطبة العيد بمدينة غزة الفلسطينيين للاحتفال بالعيد، مؤكداً أن الصلاة في مخيمات العودة هي رسالة تحد للاحتلال، وتصميم على مواصلة النضال. بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وعضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وجيه أبو ظريفة، على هامش مشاركته في صلاة العيد، إن الشعب الفلسطيني يحيي صلاة العيد المبارك على الحدود الشرقية للقطاع ليؤكد للعالم أجمع أنه متمسك بحق العودة إلى أراضيه التي احتلت عام 1948 وأن الفلسطينيين عيدهم يوم عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً. وأضاف أبو ظريفة، أنه برغم الآلام والجراح التي يعانيها الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكررة عليه والحصار الظالم الخانق، إلا أنه مصر على الفرحة والاحتفال بالعيد. (وكالات)