البرهان يأمل «صفحة جديدة».. والمعارضة تطالب بالمحاسبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى فتح «صفحة جديدة» للعبور نحو المستقبل، وأبدى انفتاحه على مفاوضات لا قيد فيها إلا لمصلحة الوطن، فيما رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير، الدعوة، بينما سُمعت أصوات عيارات نارية في أنحاء العاصمة بعدما بلغت حصيلة فض الاعتصام 101 قتيل منذ الاثنين.

وبالرغم من القلق الدولي المتزايد إزاء الأوضاع في السودان، فشل مجلس الأمن الدولي أمس الأول الثلاثاء، بإدانة قتل مدنيين وبإصدار نداء دولي ملح لوقف فوري للعنف، وذلك بسبب اعتراض الصين مدعومة من روسيا، بحسب ما أعلن دبلوماسيون. وأوضح البرهان، في كلمة متلفزة، أمس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن التغيير الذي تمر به البلاد يأتي في ظل ظروف صعبة.

وأعرب، عن أسفه على سقوط ضحايا في الأيام الماضية، وأوضح أن النيابة تحقق في أحداث العنف الأخيرة، وأنه ستتم محاسبة من تثبت مسؤوليته عنها. ودعا البرهان، إلى بدء صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل.

وتابع: «السودان يحتاج في هذه المرحلة إلى الحكمة حتى يعبر بأمان، ولمنع البلاد من الانزلاق في الفوضى».

وأضاف أنه لا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب، وقال: «نفتح أيدينا للتفاوض من أجل مصلحة البلاد وتأسيس سلطة شرعية».

ومن جانبها، رفضت قوى الحرية والتغيير، أمس، دعوة المجلس العسكري للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى التغيير ل«رويترز» إن دعوة المجلس العسكري مرفوضة، لأنه «ليس مصدر ثقة». وأضاف أن المجلس «يقوم بالترويع في الشوارع».

وقالت قوى التغيير إن المناخ النفسي لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات.

وأضاف مدني لفضائية «الحدث»: «نحتاج إلى محاسبة عاجلة لإزالة نتائج ساحة الاعتصام».

وقال: «سنعمل على بناء الثقة بعد محاسبة المتورطين بساحة الاعتصام».

إلى ذلك، فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان كانت بريطانيا وألمانيا وزعته خلال اجتماع مُغلق لمجلس الأمن يدعو المجلس العسكري والمتظاهرين إلى «مواصلة العمل معاً نحو حل توافقي للأزمة الحالية»، وفقاً لمسودة البيان.

غير أن الصين، اعترضت بشدة على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس رداً من الاتحاد الإفريقي، بحسب ما قاله دبلوماسيون.

وبعد فشل مجلس الأمن في الاتفاق، قالت ثماني دول أوروبية في بيان مشترك إنها «تدين الهجمات العنيفة في السودان من جانب أجهزة الأمن السودانية ضد المدنيين».

وقالت كل من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسويد: إن «الإعلان الأحادي» الصادر عن المجلس العسكري «بوقف المفاوضات وتشكيل حكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات في غضون فترة زمنية قصيرة جداً، هو أمر يثير قلقاً كبيراً».

ومساء الثلاثاء، نددت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج بتوجّه المجلس العسكري إلى تنظيم انتخابات في أعقاب إنهاء الاعتصام، ودعت بدلاً من ذلك إلى «انتقال منظم» للسلطة نحو حكم مدني.

وبدوره، أكد الاتحاد الإفريقي، أنه يظل حريصاً على أن يقوم السودانيون بحل مشكلاتهم بأنفسهم بصورة سلمية وبعيدة عن أية تأثيرات خارجية سلبية.

وقال: محمود كان، ممثل الاتحاد في اللقاء التنويري للمجلس العسكري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الخرطوم إن الاتحاد مصمم على عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض، وسيقدم أفكاراً محددة للدفع بهذا الاتجاه.

ودعا الأطراف السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم فرض أي حلول أحادية.

وقالت مستشفيات الخرطوم إنها تجد صعوبة في استيعاب أعداد الجرحى بعد فض الاعتصام، لاستقبالها أعداداً أكبر من الجرحى، وأوضحت عدم قدرتها على توفير أماكن للمصابين.

وكثفت قوات الأمن وجودها بعد خروج المصلين في عدد من الأحياء لأداء صلاة عيد الفطر عقب دعوة قادة المحتجين إلى «الصلاة على أرواح الشهداء».

وفي أم درمان، شوهدت قوات الأمن، تسيّر دوريات في شاحنات ثبت على ما يبدو أنها مدافع مضادة للطائرات، وغيرها من الأسلحة ومن بينها قاذفات صواريخ.

وأغلق مئات السكان في شمال الخرطوم، الشوارع بحواجز من الحجارة.

وسُمعت أصوات طلقات نارية عن بعد.

وفي وقت سابق من الصباح، سُمع صوت إطلاق نار في حي الخرطوم2 الذي يضم العديد من السفارات.

وذكرت لجنة الأطباء المركزية، أن عدد قتلى فض الاعتصام ارتفع إلى 101 قتيل من بينهم طفل في الثامنة من العمر،و40 جثة وجدت في النيل. (وكالات)