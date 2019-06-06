إطلاق «خلك شنب» في عيد الأضحى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”: محمد حمدي شاكر

تطلق الشركة الإماراتية «غبشة فيلمز» للإنتاج السينمائي باكورة إنتاجاتها، الفيلم الكوميدي المحلي «خلك شنب»، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، أغسطس المقبل، في إنتاج مشترك من مؤسسي الكيان السينمائي الإماراتي الأول من نوعه، المنتجين عامر سالمين المري وهاني الشيباني وعلي المرزوقي.

يأتي هذا الإعلان بالتعاون مع الموزع السينمائي «ماجد الفطيم» وسينما «فوكس» والتي أبرمت شراكة تفاهم بعيدة المدى مع «غبشة فيلمز» لتبني توزيع وعرض أفلامها المحلية والتي تتميز بالطابع الإماراتي مع الحرص على المقومات السينمائية المتطورة في صناعة أفلامها.

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وأطلق المنتج علي المرزوقي الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم التشويقي تزامناً مع أفلام عيد الفطر، التي تعرض حالياً، ليدشن معها الحملة التسويقية الضخمة والتي ستستمر لمدة شهرين، وتعتزم الشركة البدء في إطلاق الحملة الدعائية والإعلانية للفيلم، لجذب جمهور السينما العريض والمتعطش لأفلام العيد وللسينما الإماراتية بشكل خاص.

يلعب بطولة فيلم «خلك شنب» كل من عمار آل رحمه وسعد عبدالله ومحمد الكندي، الذين يشكلون فريقاً كوميدياً لافتاً، واستطاع مخرج الفيلم هاني الشيباني توظيف مهاراتهم وشغفهم الفني بشكل رائع لأداء أدوار عفوية معتمدة على كوميديا الموقف، والتي ستجعل من هذا الفيلم وجبة كوميدية دسمة مليئة بالترفيه والابتسامة المتواصلة لكافة أفراد الأسرة، ومتنفساً سينمائياً هاماً في إجازة عيد الأضحى القادمة.

وأوضح المنتج عامر سالمين المري بأن اختيار إجازة العيد لطرح الفيلم تأتي نظراً لكثافة الجمهور المتعطش للأفلام في موسم الإجازات.