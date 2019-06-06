قمم مكة تهز العائلة الحاكمة في قطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في تأكيد جديد على عمق «التحالف» القائم بين طهران والدوحة، قالت الرئاسة الإيرانية إن الرئيس حسن روحاني تلقى، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفياً من أمير قطر تميم بن حمد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تضمن تطاولاً مشتركاً على دول الخليج العربية، فيما كشفت تقارير إخبارية عن نشوب خلاف داخل العائلة الحاكمة في قطر، إثر مشاركة الدوحة في قمم مكة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل نحو أسبوع.

وحسب بيان للرئاسة الإيرانية، فإن روحاني أبلغ تميم أن طهران تقف إلى جانب الدوحة في ظل أزمتها. وزعم أن «سلوك السعودية والإمارات تجاه اليمن وقطر وإيران يضر كل المنطقة»، مدعياً أن «سياسة طهران تتمثل في تنمية العلاقات الثنائية مع الدوحة أكثر مما مضى». ولم يفوّت روحاني الفرصة دون أن يثني على حليفه القطري. ورحب في هذا السياق، بمواقف الحكومة القطرية في قمتي مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية الطارئتين، زاعماً: «إن مواقف الحكومة القطرية في هذين الاجتماعين استندت إلى سياسات حسن الجوار في اتجاه الحد من التوتر، مدعياً أن أي قمة، إذا كانت دول المنطقة غير قريبة إلى بعضها بعضاً، فستكون غير فعالة وغير بناءة، وربما تكون قمة ضارة»، في وقت اعتبر فيه مراقبون أن مثل هذا الاعتراف يؤكد أن الدوحة أصبحت بالفعل عين إيران داخل مجلس التعاون الخليجي. وبالمقابل، قال تميم إن العلاقات الثنائية بين إيران وقطر تاريخية، ولا ننسى مواقف إيران البناءة حيال مقاطعة دولة قطر أبداً. وقال تميم: «ترغب قطر في تعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع طهران في كافة المجالات».

من جهة أخرى، كشفت تقارير إخبارية عن نشوب خلاف داخل العائلة الحاكمة في قطر، إثر مشاركة الدوحة في قمم مكة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي.

ونقل موقع «الكلمة أونلاين»، أمس، عن مصادر دبلوماسية، أن «العائلة الحاكمة في قطر فوجئت في أعقاب قمم مكة، واعتبرت أن مشاركتها لم تكن لصالحها، حيث تغييب ملف الأزمة الخليجية عن الطاولة، إضافة إلى تراجع قطر وتحفظها على البيانين اللذين صدرا عن القمتين الخليجية والعربية بما يتعلق بالتدخل الإيراني».

وأضافت المصادر أن «إرسال رئيس حكومة قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني، إلى القمم الثلاث، والنتيجة التي لم تكن لصالح الدوحة، أثار غضب الشيخ حمد بن خليفة والد أمير قطر الشيخ تميم، فأرسل في طلب الشيخ عبدالله بن ناصر وشتمه»، مما يدل على وجود خلافات داخلية.

وأشارت إلى أن أمير قطر كان يأمل أن تكون مشاركة رئيس حكومته في القمم وتلبية دعوة السعودية، فاتحة لإنهاء أزمة بلاده، وتسهيل مهمة أمير الكويت، في عودة العلاقات الطبيعية داخل مجلس التعاون الخليجي، إلا أن حسابات الشيخ تميم أخطأت، وتركزت القمم على التدخل الإيراني.

وذلك ما ردت عليه الدوحة عبر وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، حيث أعلن تحفظ بلاده عن البيانات الصادرة، كتعويض عما كان على رئيس الحكومة القطرية أن يقوم به. وذكرت المصادر أن تعليمات القيادة في قطر كانت «تخفيض سقف المواجهة». (وكالات)