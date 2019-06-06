بعض أثر رمضان والعيد

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رمضان والعيد هما لب المعنى ومحور الإيجابية، وفي ذلك يقال كلام مستحق، كل عام، كلما أطل هلال رمضان أو أشرقت شمس يوم العيد، لكن الكلام لا ينتهي عند ذلك، خصوصاً مع تزامنهما ببعض المظاهر السلبية التي تحول بعضها إلى «ظواهر» للأسف الشديد. حين يقال إن شهر رمضان شهر للعمل والإنتاج، وليس شهراً للكسل والتخاذل والتأجيل، فالمعنى واضح والقصد مكتمل، لكن الواقع لا يعكس تلك الحقيقة كما ينبغي، وفي بعض الأحيان لا يعكسها مطلقاً، وكان الشهر الفضيل في هذا العام شاهداً على غياب موظفين كثيرين عن الدوام أو عن الحضور وإن حضروا. الحضور الفاعل إن شئتم، ولا إحصاءات أو أدلة دامغة، فهذه مهمة الجهات الرسمية، لكن الانطباع الراسخ يشير إلى ما تشبه الحالة العامة من الاسترخاء، ما لا يستقيم مع رمضان وتعاليمه من جهة، ومع أدبيات العمل وأنظمته وتشريعاته من جهة ثانية، وكأن حالة الاسترخاء هذه هي التي تلائم شهر رمضان إلى درجة شعور وجد لدى جمهور كبير مؤداه أن هذه حالة بعض المؤسسات الوطنية، فلا حاجة إلى الزيارة ولا فائدة من المراجعة. طبعاً لا تعميم هنا ففي التعميم ظلم كثير، وطبعاً مع وجوب استثناء أماكن تتحقق فيها يومياً، وعلى مدى ساعات الدوام، علاقة مباشرة بين الموظفين والمراجعين.

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يفهم أن للمسؤولين والموظفين انشغالات رمضانية معلومة، فهذا شهر الصيام والعبادة. في المقابل راعت الحكومة هذا الجانب فقصرت ساعات الدوام في القطاعين الحكومي والخاص، لكن ليل رمضان في السنوات الأخيرة لدى البعض، البعض الكثير، هو ليل التلفزيون والمسلسلات. المحطات في سباق والأسر في سباق معها، بل في حالة من الركض واللهاث، مخافة أن يفوتها هذا المسلسل أو ذاك، وإن حصل ففي الإعادة إفادة. مشاهدة مستمرة ونقاش حول المحتوى العجائبي الغرائبي وغير المعقول في معظم الأعيان، وكأنها محاولة قتل وقت مع سبق الإصرار والترصد، فهل من مجال في السنوات المقبلة لبعض المراجعة من قبل المحطات والمشاهدين معاً؟

ليست المسلسلات فقط، وإنما برامج رمضان والعيد عموماً وكأن زرع الفتن هواية البعض يمارسها وكأنها جمع الطوابع أو حل الكلمات المتقاطعة.

كل ذلك يلهي عن غايات وعادات رمضانية متوارثة على رأسها صلة الرحم وحضور ومتابعة أنشطة دينية وثقافية واجتماعية خلاقة قامت بها مؤسسات وطنية مخلصة طوال أيام الشهر الكريم.

إن أثر رمضان والعيد في نفس الإنسان المسلم كبير، والمرجو أن يكون أثر هذا الزمن السعيد المبارك عظيماً أيضاً على حياة المسلم. ليس موسماً طارئاً حتى يجيء ويذهب وكأنه لم يأت ولم يكن. هو مبدأ وإيمان وعقيدة، وهو فرصة حقيقية للتأمل والمراجعة وحساب الذات في ذاتها وفي علاقتها والآخر، والمطلوب أن يطغى هذا الأثر الإيجابي المعبر عن روح رمضان وروح العيد، أما غير ذلك من أثر فمن إنتاجنا وصناعتنا نحن المسلمين والعرب على اختلاف وتباعد الديار، فإلى متى بعض المظاهر الذي يضاد رمضان وفكرة وتاريخ وغاية رمضان والعيد، العيد الذي أراد البعض هذا العام أن يحوله إلى «عيد سياسي»؟

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