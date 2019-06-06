السعودية تدعو الأطراف السودانية لتغليب الحكمة والحوار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الحكومة السعودية، أمس الأربعاء، الأطراف السودانية المختلفة إلى تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البنّاء لحفظ استقرار البلاد، فيما أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، أمس، أن بلاده لن تسمح بدخول السودان إلى أتون الفوضى.

وأكدت المملكة في بيان أمس، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن حكومة المملكة تابعت ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان الشقيق، التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقال البيان: «إذ تعرب المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، فإنها لتأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كل الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره، ويجنب شعبه العزيز كل مكروه، ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته».

وأضاف البيان : «تؤكد المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، كما تؤكد المملكة على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز، وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير، وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها».

من جانبه، قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، أمس، إن استقرار السودان وأمنه هو «غايتنا»، مؤكداً أن بلاده وإلى جانب الشعب السوداني لن يسمحا بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.

وأوضح قطان عبر تغريدة على «تويتر» أمس، أن قيادة المملكة وشعبها وقفا وسيقفان مع السودان، حتى يستعيد أمنه واستقراره.

وتابع قائلا «نؤكد على أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية ونأمل أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفّاً واحداً في وجه كل من لا يريد خيراً بالسودان».

(وكالات)