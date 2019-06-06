الدمج يثمر ألقاباً و إنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هي حقيقة لا يمكن إنكارها، كما أنها واقع لا يمكن تجاهله، فمن يطالع حصاد الموسم الحالي في ناديي الشارقة وشباب الأهلي في مختلف الألعاب سيجد أمامه طفرة ملحوظة في كم الألقاب والإنجازات التي تحققت، وإذا بحثت عن القاسم المشترك بين الناديين لن تجد متغيراً جديداً سوى قرار الدمج التاريخي الذي صدر في يوم واحد من قبل كل من: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في إمارة دبي، ونادي الشعب مع نادي الشارقة في إمارة الشارقة، وقد كان ذلك القرار الشهير تحديداً في يوم 16 مايو /آيار عام 2017.

في هذا التحقيق نقف عند تلك الحقيقة بمفرداتها من حيث الكم والكيف للبطولات التي تحققت في الناديين ومدى ارتباطها بالقرار التاريخي الذي صنع في الحال نقلة على صعيد قاعدة اختيار وانتقاء اللاعبين، كما أسهم بشكل مباشر في زيادة الدعم الخاص بكل لعبة، وقد حرصنا على رصد المعلومات بالوقائع والأرقام، كما التقينا المعنيين في الناديين وجمهورهما حتى تكتمل الصورة شكلاً وموضوعاً بالأسباب والنتائج.