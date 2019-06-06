جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 1.4 مليون مصل وزائر في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بلغ عدد مرتادي جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان المبارك نحو مليون و436 ألفاً و273 شخصاً بينهم 369 ألفاً و64 مصلياً و891 ألفاً و860 مفطراً و175 ألفاً و349 زائراً تم استقبالهم في ظل التنوع الثقافي والثراء الروحي ضمن منظومة من القيم الإنسانية النبيلة كالتعايش والتسامح واحترام الآخر.

وتفصيلاً فقد بلغ عدد المصلين الذين أحيوا ليالي شهر رمضان خلف إمامي الجامع الشيخ إدريس أبكر والشيخ يحيى عيشان وعدد من الأئمة ضيوف رئيس الدولة نحو 129 ألفاً و49 مصلياً في صلاتي العشاء والتراويح و114 ألفاً و684 مصلياً في صلاة التهجد و125 ألفاً و331 مصلياً في صلاة «الفجر والظهر والعصر والمغرب» وسط راحة وخشوع وطمأنينة من المصلين الذين لهجت قلوبهم قبل ألسنتهم بالدعاء لمؤسس الصرح الكبير.

وبلغ إجمالي ضيوف الرحمن في ليلة 27 رمضان 82 ألفاً و705 مفطرين ومصلين منهم 35 ألفاً و900 مفطر و11 ألفاً و43 مصلياً في صلاة التراويح و35 ألفاً و762 مصلياً في صلاة التهجد.

وفيما يخص عدد المصلين والمفطرين في جامع الشيخ زايد بإمارة الفجيرة خلال شهر رمضان المبارك، بلغ إجمالي المصلين والمفطرين نحو 113 ألفاً و376، منهم 98 ألفاً و105 مصلين و15 ألفاً و271 مفطراً.

ومع تزايد إقبال المصلين والصائمين على الجامع، تضافرت الجهود في مركز جامع الشيخ زايد الكبير لخدمة ضيوف الجامع طوال أيام وليالي الشهر الفضيل، وفق رؤية واضحة واستراتيجية ترمي لتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى رواد الجامع على اختلاف فئاتهم.

وبلغت نسبة رضا المصلين خلال الشهر الفضيل أكثر من 96%، وذلك من خلال قياس المركز لمستوى رضا رواد الجامع بشكل يومي سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات بصورة مستمرة.

وأصبح جامع الشيخ زايد الكبير قبلة للصائمين والمصلين والزوار من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات والأعمار، وحرص المركز على الدوام على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق معايير عالمية عالية، من خلال وضع وتنفيذ خطط ومشاريع ومبادرات تواكب رؤى القيادة الرشيدة بجعل الإمارات إحدى أهم منارات التسامح والتعايش السلمي، ودعم حضور الجامع قيمة دينية وثقافية ووطنية وجمالية وحضارية تعبر عن المفاهيم والقيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تشكل امتداداً للهوية الوطنية.

وتعاون مركز جامع الشيخ زايد الكبير مع عدد الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات حكومية وخاصة منها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة - الشريك الاستراتيجي للمركز - والذي يعد داعماً رئيسياً لمشروع «ضيوفنا الصائمين» الذي يقيمه المركز خلال الشهر الفضيل على مدى أعوام متتالية، وذلك من خلال إعداد ما يقارب 600 ألف وجبة إفطار طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار سعيد الشحي، مدير إدارة خدمات المصلين والزوار إلى تلك الجهود وقال: «إن ما يقدمه المركز من خدمات لهذا الحضور الكبير من مرتاديه على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، إنما يعكس جوهر العقيدة الإسلامية السمحة وما يحث عليه دين الإسلام من تسامح وما عرف عن إمارات الخير من احتواء للجميع في إطار من القيم الإنسانية النبيلة، وما رأيناه من أبناء زايد في ميادين العطاء مدعاة للفخر والاعتزاز».

وأشارت أمل بامطرف، مدير إدارة التواصل الحضاري في المركز إلى أن الشهر الفضيل شهد منظومة من المبادرات التي توافقت في جوهرها مع قيم «عام التسامح» ضمن عدد من المحاور أبرزها ترسيخ الدور الديني للجامع وإعلاء قيمة العمل التطوعي ودعم قيم التواصل الحضاري والإنساني وترجمة القيم الأصيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في نفوس أبناء الإمارات كالتعايش واحترام الآخر، والتي كان أبرزها برنامج (جسور - ملتقى الثقافات)، والبرنامج التطوعي للقطاعين الحكومي والخاص.

وبذلت إدارة الجامع جهوداً كبيرة لتنفيذ عدد من المبادرات خلال رمضان أبرزت قيم الوالد المؤسس وملامح مجتمع الإمارات في إطار التسامح الذي تنتهجه الدولة والذي يعد رسالة الجامع الأولى، ومنها «جسور» التسامح تمتد لتحقق التقارب بين الثقافات والحضارات وضمن مبادراته الرائدة نفذ المركز خمس حلقات من سلسلة برنامج «جسور» التي أتت مواكبة ل«عام التسامح» والذي يتمثل في دعوة المقيمين والزوار من مختلف الثقافات والحضارات لقضاء يوم رمضاني يعيشون تفاصيله في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير.

وبلغ عدد المتطوعين أكثر من 500 متطوع من جهات ومؤسسات مختلفة منها أدنوك ودائرة القضاء ودائرة الطاقة ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومؤسسة زايد العليا وهيئة صحة - مستشفى خليفة ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وفندق روتانا الشاطئ.