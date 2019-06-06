الارشيف / اخبار الخليج

هطول أمطار متوسطة على مدينة تبوك السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة على مدينة تبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات منطقة تبوك شملت مركز علقان وضواحيه ومركز الزيته وضواحيه بمحافظة حقل، وعلى محافظة ضباء شملت مركز الديسة، وعلى محافظة الوجه شملت مركز النشيفة ومركز بداء ومركز الفارعة وضواحيه، وعلى محافظة أملج شملت مركز الشبحة.

كما هطلت أمطار خفيفة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز القليبة ومركز نعمي وضواحيه وعلى مركز حالة عمار وضواحيه.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار متوسطة على مدينة تبوك السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا