شكرا لقرائتكم السودان: توقيف القيادي في المعارضة ياسر عرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ ساعة في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 19:02

اعتقلت السلطات السودانية الأربعاء نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ياسر عرمان بعد عودته إلى الخرطوم للمشاركة في المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم، بحسب ما افاد ناطق باسم حركته.



واعتقل عرمان من المنزل الذي كان يقيم فيه في الخرطوم على يد مسلحين وصلوا في شاحنات بيك - اب وأحاطوا بالمنزل، وفق ما أفاد الناطق باسم الحركة مبارك اردول.

وقال اردول: "لقد أخذوه دون أن يوضحوا إلى أين يقتادونه، وقالوا انهم من جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية السودانية. واتهم المتحدث المسلحين بـ "ضرب" عرمان ومساعده وتحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على منزله.

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وكان عرمان عاد إلى الخرطوم في 26 أيار (مايو) للمشاركة في المحادثات بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان (ابريل) عقب أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.

وكان الجناح المسلح الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال قاتل قوات البشير في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في 2011.

ودان سفير بريطانيا في الخرطوم عرفان صديقي اعتقال عرمان، وكتب على تويتر "هذا أمر مثير للسخط. نحتاج إلى بناء الثقة الآن، وليس المزيد من التصعيد".