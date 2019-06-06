شكرا لقرائتكم الراعي: لا يمكن الاستمرار بتحويل النزاعات إلى مذهبية لأنه يقوض أسس الدولة ويشوه المشاركة المتوازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 02:10

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن "أهل الحكم أنفسهم يهدمون المؤسسات العامة" في تعليقه على السجالات السياسية والمذهبية التي شهدتها الساحة السياسية في الأيام الماضية وتحدث الراعي أثناء رئاسته سينودوس الاساقفة الموارنة ومشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار.

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وقال: "قلوبنا قلقة على الحالة المتردية التي يعيشها لبنان وبلدان المنطقة، والتي لا توحي بالسلام والاستقرار من ناحية السياسات الدولية والنزاعات الإقليمية والمحلية. فعندنا في لبنان نزاعات سياسية تتحول إلى مذهبية تشوه ثقافة الميثاق الوطني والعيش المشترك وصيغة المشاركة المتوازنة في الحكم والإدارة". وقال: "قلوبنا قلقة على الحالة المتردية التي يعيشها لبنان وبلدان المنطقة، والتي لا توحي بالسلام والاستقرار من ناحية السياسات الدولية والنزاعات الإقليمية والمحلية. فعندنا في لبنان نزاعات سياسية تتحول إلى مذهبية تشوه ثقافة الميثاق الوطني والعيش المشترك وصيغة المشاركة المتوازنة في الحكم والإدارة". أضاف: "وإذا بهذه الروح السياسية - المذهبية تتدخل في أمور الإدارة والقضاء وأحكام المحاكم والجيش وقوى الأمن وسواها من الأجهزة الأمنية وفقا لمصالحها، وتعمد إلى زعزعة الثقة بها. ما يعني أن أهل الحكم أنفسهم يهدمون المؤسسات العامة، ويقوضون أسس الدولة القوية ذات الهيبة، دولة القانون والعدالة. فلا يمكن الاستمرار في هذه الحالة على حساب الشعب الذي يعاني من أزمة إقتصادية ومعيشية واجتماعية خانقة". وإذ هنأ المسلمين بعيد الفطر قال: "آلمتنا مأساة مقتل أربعة من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي في طرابلس، ليلة العيد، على يد مجرم منتم إلى "داعش". فإنا نعزي أهلهم والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، راجين للضحايا إكليل المجد في السماء وللجرحى الشفاء العاجل". وتابع: "أما في المنطقة الشرق أوسطية، ففضلا عن الحروب والنزاعات الآخذة في هدمها وإضعافها وإفقارها وكسر قدراتها وتهجير شعوبها واستباحة أراضيها وجعلها مسرحا للمنظمات الإرهابية والحركات التشددية، هناك الخطر الأكبر الذي يقضي على هويتها وحقوق مواطنيها، والمعروف بصفقة القرن السياسية الإقليمية الدولية. وهي العمل على توطين الفلسطينيين والنازحين السوريين في البلدان التي تستضيفهم بإغراءات مالية تدفع لسلطات هذه الدول. وإذا بالأجواء النفسية وإبراز المصالح تسعى إلى جعل التوطين في أذهان الناس أمرا واقعا أو قدرا لا مفر منه".



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