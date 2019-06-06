شكرا لقرائتكم عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بالقدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ ساعتين في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 19:02

أدى عشرات آلاف المصلين الاربعاء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 120 ألف مصل توافدوا صباحا إلى المسجد لأداء صلاة العيد في أول أيامه. ودخل المصلون إلى باحات المسجد ومصلياته وسط تكبيرات العيد التي صدحت في المكان.

ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في خطبة صلاة العيد، جموع المصلين إلى "الرباط في المسجد الأقصى".

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وكانت باحات المسجد الأقصى شهدت الأحد صدامات بين مصلين والشرطة الإسرائيلية في يوم عطلة ذكرى "يوم توحيد القدس" اي احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.

ويضم الحرم القدسي المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ويمكن للمسلمين زيارته في أي وقت. لكنه أيضا موقع مقدس لدى اليهود الذين يطلقون عليه اسم جبل الهيكل.

ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازا لمشاعرهم.