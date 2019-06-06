شكرا لقرائتكم قائد الجيش يشيد من طرابلس بسرعة التدخل لإسقاط الإرهابي المنفرد "رغم الضريبة الغالية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 23:37

تواصلت التحقيقات في العملية الإرهابية التي نفذها الذئب المنفرد عبد الرحمن المبسوط الذي قتل بعد أن استطاع أطلاق النار على دوريات لقوى الأمن الداخلي والجيش في طرابلس ما أدى إلى استشهاد عنصرين من قوى الأمن وآخرين من الجيش بينهما ضابط برتبة ملازم أول، ليل الإثنين - الثلثاء.



وفيما أشاد قائد الجيش العماد جوزيف عون من طرابلس، بسرعة التدخل العسكري التي أدت إلى محاصرة مبسوط، مشيرا إلى أن عمليته منفردة، قالت مصادر أمنية أن القوى الأمنية أوقفت الثلثاء والد وشقيق الإرهابي مبسوط واستمعت إلى أقوالهما عن علاقاته وصلاته، وأن النتائج الأولية ترجح الاستنتاج بأن الإرهابي مبسوط قام بالعملية من دون مساعدة مجموعة معينة.

وتفقد العماد عون أمس الوحدات المنتشرة في منطقة طرابلس، والتقى الضباط والجنود في كل من قيادة لواء المشاة الـ12 وفرع مخابرات المنطقة وقيادة فوج التدخل الأول، ونوه بجهودهم التي أدت إلى حسم الوضع بأقل أضرار ممكنة، من دون المس بالمدنيين رغم سقوط الشهداء العسكريين الأربعة.

وأشاد قائد الجيش بسرعة التدخل التي أدت إلى محاصرة الإرهابي الذي تحصن في إحدى الشقق السكنية، ما دفعه إلى تفجير نفسه، مشيرا إلى أن "الضريبة كانت غالية لكنها شرف لنا، فنحن نفتخر بشهدائنا ولن ننساهم أبدا".

واعتبر أن "الإرهاب لا دين له، وقد لجأ إلى تنفيذ هذه العملية مستخدما سياسة الذئب المنفرد محاولا إحداث فتنة في مدينة طرابلس"، وشدد على أن "الجيش سيبقى في جهوزية تامة لمواجهة أي خطر يتهدد أمن لبنان وسلمه مهما بلغ حجم التضحيات، لأن رسالته هي الشرف والتضحية والوفاء".

والتقى العماد عون مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وشكره على مواقفه الداعمة للجيش، مشيرا إلى انه والمشايخ الكرام "صمام أمان الوطن لأنهم يحملون مسؤولية وطنية كبيرة تجاهه وتجاه شعبه".

واعتبر الشعار أن "الجيش هو العمود الفقري للبنان وضميره الحي، وبفضله ينعم لبنان بالاستقرار"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني دقيق ويجب متابعته وأن الإرهاب مرفوض ومنبوذ".

ونوه ب "السرعة والحرفية التي تميز بها الجيش في تدخله ووضع حد للارهابي".

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وشدد الشعار على أن "الانتماء يجب أن يكون للوطن فقط، أما الدين فهو علاقة خاصة بين الإنسان وربه".

وختم: "هناك اجماع شعبي حول الجيش، على أمل أن يحظى أيضا بإجماع من قبل أركان الدولة".

من جهته شدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام وفد من "تيار المستقبل" زاره للتعزية باستشهاد العسكريين وتهنئته بعيد الفطر على أن "أمن البلد أمانة في أعناقنا ولن يفلح أحد في زعزعته".

وقدم العماد عون بعد الظهر واجب العزاء بالشهيد جوني خليل في مسقط رأسه العيشية حيث أقيمت مراسم الجنازة والدفن، وسط أجواء مؤثرة وتضامن أهالي القرى الجنوبية المجاورة مع عائلة الشهيد.

"المستقبل"

من جهة ثانية عقد تيار "المستقبل" في طرابلس، اجتماعا طارئا، في مكتب المنسقية في المدينة، حضره النائب سمير الجسر، النائب السابق مصطفى علوش، حسان الريفي ممثلا اللواء أشرف ريفي، المنسق العام لتيار "المستقبل" في طرابلس ناصر عدرة، وأعضاء المكتب السياسي ومجلس المنسقية ومنسقو مناطق الضنية والمنية وعكار.

وبعد دقيقية صمت على أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن، تناول المجتمعون "الحدث الإجرامي الذي شهدته طرابلس ليلة عيد الفطر" ثم أصدروا بيانا، تلاه الجسر، أشار إلى "التداول بالحدث الإجرامي، الذي تعرضت له المدينة، والذي راح ضحيته اثنان من الجيش واثنان من قوى الأمن الداخلي، بعد أن خطف الاجرام أمن المدينة وسرق فرحة العيد من عيون أطفالها، وأطاح برجاء تجارها في وقفة العيد، لتعويض بعض آثار الأزمة الاقتصادية التي نزلت بهم".

واستنكر المجتمعون "الجريمة النكراء التي طاولت المدينة ليلة عيد الفطر، والتي ذهب ضحيتها أربعة شهداء، كانوا يسهرون على أمن المدينة وأمن اهلها وأمانهم، بالإضافة إلى جرحى آخرين من هذه القوى ومن المدنيين"، وأعلنوا أن "كل اعتداء على أي ضابط، أو رتيب، أو جندي في الجيش وقوى الامن الداخلي، هو اعتداء على أهل المدينة كافة، أن والمدينة بشيبها وشبابها، لا تقبل لنعمة الأمن بديلا، ولا تقبل مظلة دون سقف الدولة ولا فوقها".

وأكد البيان أن "طرابلس متضامنة مع الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر القوى الأمنية بدون استثناء، ومع أبناء هذه القوى، الذين سهرت أجفانهم لتغمض عيوننا، والذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن".