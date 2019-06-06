شكرا لقرائتكم غوتيريش يعرض بيع منزله لسدّ عجز موازنة الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 18:39

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه فكّر في بيع منزله في نيويورك، للمساعدة في سدّ عجز موازنة المنظمة الدولية.



وعرض غوتيريش اقتراحه أمام ديبلوماسيين، لسد عجز مقداره 1,5 بليون دولار في موازنة عمليات حفظ السلام، وآخر مقداره 492 مليون دولار في موازنة الأمم المتحدة، نتيجة امتناع دول أعضاء عن دفع مساهماتها.

وقال غوتيريش الذي تولى الأمانة العامة في كانون الثاني/يناير 2017: "أول ما فعلته لدى وصولي، هو السؤال هل في إمكاني بيع المنزل". وأضاف أمام لجنة الموازنة في الأمم المتحدة: "لا أمزح، إنها حقيقة".

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لكنه أدرك أنه ليس مخوّلاً بيع المنزل، بموجب اتفاقات الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة، الدولة المستضيفة للمنظمة الدولية.

ووصف غوتيريش مالية الأمم المتحدة بأنها "دقيقة"، مشيراً الى انها ستبقى تواجه مشكلات مالية مع قرب نهاية العام، ولو دفعت الدول مساهماتها في الوقت المحدد وبالكامل.

ومنزل الأمين العام للأمم المتحدة وسط مانهاتن، يضمّ 4 طبقات مع حديقة مطلّة على نهر إيست ريف، يقع في حيّ ساتون الراقي، وتقدر قيمته بعشرات ملايين الدولارات.

والولايات المتحدة التي تُعدّ أبرز المساهمين الماليين في عمليات حفظ السلام الدولية، مدينة أيضاً بأضخم مبلغ ومقداره 852 مليون دولار، تليها البرازيل واليابان وفنزويلا.