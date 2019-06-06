شكرا لقرائتكم العراق: توقيف قيادي بارز في "داعش" واحباط هجمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 18:38

أعلنت بغداد اليوم الاربعاء توقيف قيادي بارز في تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة ديالي، واحباط هجمات

كانت تستهدف المدنيين في ثاني ايام عيد الفطر.

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وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): "تم إلقاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد في محافظة ديالى". واوضح البيان أنه "في عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى". وأضافت أن "هذا الارهابي قام بتأسيس تنظيم داعش الارهابي في ناحية الراشدية شمالي بغداد". ولفتت الى أنه "بعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية اضطر للهرب الى ديالى حيث تم تكليفة بقيادة احدى التنظيمات الارهابية فيها، مما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجة لكمين محكم والقبض عليه".



وأشارت إلى أن "الارهابي ينحدر من عائلة ارهابية حيث ما زالت والدته وشقيقتها تقبعان في احدى السجون، فيما هرب والده واشقائه لإحدى دول الجوار وهو من المطلوبين للقضاء".

الى ذلك، أعلن قائد عمليات قاطع ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المحتفلين بعيد الفطر المبارك في المحافظة. وأكد معالجة نشاطات تنظيم "داعش" الإجرامي عبر الكمائن. وقال في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت في الساعات القليلة الماضية من تفكيك ست عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المحتفلين بعيد الفطر". وبالتزامن احبط "الحشد الشعبي"، الأربعاء، هجوماً لـ "داعش" جنوب غربي كركوك.

وقال اللواء في الحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي إن "قوة من الحشد الشعبي تمكنت من احباط هجوم شنه عناصر داعش الإهابي في ساعة متقدمة من صباح اليوم على ناحية الرشاد".