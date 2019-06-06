شكرا لقرائتكم جاريد كوشنر عرض في بروكسل "افكاره" حول الشرق الاوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسل - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 17:14

استعرض مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر أمس الثلثاء في بروكسل "أفكاره" حول الشرق الاوسط مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وفق ما أعلنت .



وقالت مينا اندريفا الناطقة باسم يونكر للصحافيين إن اللقاء تم بناء على طلب كوشنر بعد الظهر في مقر المفوضية. وتابعت: "خلال المحادثات حول الشرق الأوسط، استمع الرئيس يونكر ووزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني إلى أفكار كوشنر وأكدا مصلحة الاتحاد الأوروبي الأساسية بتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة".

كما شدد المسؤولان الأوروبيان على أهمية "التنمية الاقتصادية للمنطقة بأكملها" واعتبراها "مهمة جدا". وقالا انها "يجب أن تكون مصحوبة بتحقيق تقدم سياسي يأخذ في الاعتبار تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين".

ولم تقدم تفاصيل عن الأفكار التي حملها كوشنر لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

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وتثير خطة كوشنر شكوكا متزايدة، خصوصاً من جانب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبو الذي اعترف الأسبوع الماضي في اجتماع خاص بأنه يتفهم "لماذا يعتقد الناس انه اتفاق يمكن أن يحبذه الإسرائيليون وحدهم".

من المقرر أن تكشف واشنطن عن الجانب الاقتصادي للخطة في مؤتمر يعقد في البحرين يومي 25 و 26 حزيران (يونيو) الجاري وسط مقاطعة السلطة الفلسطينية.

ويتوقع ألا يتضمن الشق السياسي من الخطة دعوة الى إقامة دولة فلسطينية، ما يشكل قطيعة مع الديبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل عامين، حوّل دونالد ترامب سياسة الدعم التقليدية لإسرائيل، إلى دعم غير مشروط للدولة العبرية وحكومة بنيامين نتانياهو. ويؤيد الاتحاد الأوروبي من جهته حلّ الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.