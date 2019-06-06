شكرا لقرائتكم القوات الكردية السورية توقف مراسل قناة حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 22:02

اتهمت وسائل إعلام سورية موالية للنظام السوري، القوات الكردية التي تسيطر على شمال شرق سورية باعتقال صحافياً يعمل في قناة موالية للنظام. وأكدت قناة الإخبارية الرسمية مساء الثلثاء أن مراسلها توفيق أحمد الصغير "اختطف بسبب تصويره لحرائق حقول القمح في القامشلي". واتهمت القناة الشرطة المحلية للإدارة الكردية شبه الذاتية الاسايش بتوقيف مراسلها الذي يعمل من مدينة القامشلي.



ولم تعلق القوات الكردية على خبر توقيف الصحافي الذي نقلته أيضاً وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

ويشوب التوتر العلاقة بين النظام السوري والأقلية الكردية التي شكلت إدارة ذاتية في شمال سورية وشرقها، في ظلّ النزاع الذي يضرب البلاد منذ عام 2011.

Advertisements

وفيما يسيطر الأكراد على المدن الكبيرة في شمال شرق البلاد مثل الحسكة والقامشلي، إلا أن مؤسسات الدولة لا زالت حاضرة فيها.

وعلى موقعهم على الانترنت، يشير الاسايش مراراً إلى مشاركتهم في مكافحة حرائق في الحقول التي تندلع أحياناً بسبب سجائر أو أعطال كهرباء.

وفي الأسابيع الماضية، أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن حريق ضرب "عشرات الهكتارات" من حقول القمح في شمال شرق سورية، علماً أن "الخلايا النائمة" للجهاديين لا تزال نشطة في سورية.

وأكد برنامج الاغذية العالمي الثلثاء أن الحرائق التي اندلعت في الحقول في أنحاء سورية كافة تسببت ببعضها "درجات الحرارة المرتفعة".