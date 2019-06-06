شكرا لقرائتكم شي جينبينغ يلتقي بوتين في موسكو لتكريس "تفاعل استراتيجي" مع بكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو، برلين - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 19:38

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الاربعاء، في مستهلّ زيارة تستهدف وفق بكين تكريس "تفاعل استراتيجي" بين الجانبين.



وتبدي الدولتان توافقاً، في وقت تمرّ كلّ منهما في مرحلة صعبة في علاقاتها مع الأميركيين. وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إن "مواقف روسيا والصين قريبة جداً، أو تتوافق تماماً حول غالبية الملفات الدولية"، مثل ملفي إيران وكوريا الشمالية والحرب السورية والأزمة الفنزويلية.

وسيقدّم الرئيس الصيني دبَي باندا إلى حديقة حيوانات العاصمة الروسية، خلال مراسم رسمية. وقال أوشاكوف: "هذا الدب رمز للصين، وله أهمية بالغة عند شركائنا الصينيين". ولفت الى ان الصين "أبرز شريك اقتصادي لروسيا".

وقال شي جينبينغ في بداية لقائه مع بوتين في الكرملين: "أنا مقتنع بأن هذه الزيارة ستفضي إلى نجاحات باهرة جديدة" في العلاقات الثنائية "التي تتحسّن أكثر فأكثر".

وكان ذكر لدى وصوله إلى مطار موسكو-فنكوفو الدولي، حيث استقبل بحفاوة: "أثق بأن هذه الزيارة ستؤتي ثمارها". وأشار الى أنها تأتي في إطار "التشجيع على تطوير العلاقات الروسية - الصينية، وعلى شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي في حقبة جديدة".

اما بوتين فخاطب شي جينبينغ، قائلاً: "العلاقات بين روسيا والصين بلغت مستوى يُعتبر سابقة في السنوات الأخيرة، بفضل مساهمتكم المباشرة". وأعرب عن ثقته بأن "هذه الزيارة ستعطي دفعاً إضافياً قوياً لتنمية الروابط الثنائية".

واعتبر أن زيارة الدولة هذه "حدث بالغ الأهمية للعلاقات الثنائية"، مذكّراً بأن الاتحاد السوفياتي كان "أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية، بعد إعلانها" عام 1949.

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وسيوقع الجانبان إعلاناً مشتركاً حول "تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، التي تدخل حقبة جديدة".

وبعد موسكو، سيغادر شي جينبينغ إلى سانت بطرسبورغ، حيث سيكون يومَي الخميس والجمعة ضيف شرف في منتدى اقتصادي في المدينة، هو الأبرز لقطاع الأعمال في روسيا ويُتوقع أن يحضره 17 ألف شخص.

وأعلن الكرملين أن المبادلات التجارية بين موسكو وبكين زادت بنسبة 25 في المئة عام 2018، لتبلغ مستوى قياسياً بقيمة 108 بلايين دولار.

ويلاحظ المحلل الروسي ألكسندر غابوييف من معهد "كارنيغي" في موسكو أن روسيا التي تلقّى اقتصادها ضربة قاسية بعد العقوبات الاوروبية والاميركية عام 2014، على خلفية الأزمة الاوكرانية، تحاول "الابتعاد عن السوق الاوروبية في اتجاه السوق الصينية".

وأضاف ان الصين باتت أيضاً "مستثمراً مهماً جداً" في الاقتصاد الروسي، ومانحاً للقروض الى موسكو في وقت انسحب فيه لاعبون دوليون آخرون، خصوصاً نتيجة العقوبات.

في برلين، اعتبر الناشط راي وونغ توي يونغ، وهو لاجئ من هونغ كونغ في ألمانيا، أن سحق احتجاجات ساحة تيانانمين في بكين عام 1989 "صدم العالم"، مستدركاً أن الصين "باتت أشدّ وحشية من أي وقت، وهي دولة شمولية لا يمكننا مقارنتها بأي دولة أخرى تقريباً".

وتطرّق خلال ندوة نظمها الحزب البيئي "داي غرونن" في مقرّ البرلمان الألماني، إلى قانون مثير للجدل تعده هونغ كونغ، يتيح ترحيل افراد الى الصين. وأضاف: "على العالم الحرّ الاستيقاظ، والدفاع عن كرامة هونغ كونغ وحريتها". وسأل "كيف يُمكن حكومة هونغ كونغ أن تُعرب عن استعدادها لتسليم مواطنيها، حين نعلم أنهم سيتعرّضون بلا أدنى شكّ لسوء معاملة"؟