شكرا لقرائتكم إعادة أميركيتين وستة أطفال من مخيم الهول في سورية إلى واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 17:12

سلم أكراد سورية اليوم الاربعاء واشنطن امرأتين أميركيتين وستة أطفال من عائلات عناصر في تنظيم "داعش" الارهابي ضمن خطوات لاخلاء النازحين من مخيم الهول في شمال شرق سورية.



وأعلن الناطق باسم الإدارة الذاتية الكردية كامل عاكف الأربعاء أن السلطات الكردية في سورية أعادت إلى الولايات المتحدة امرأتين أميركيتين وستة أطفال من عائلات دواعش. واوضح في بيان إن ذلك تم "بناء على طلب الحكومة الأميركية ... والرغبة الحرة والطوعية للمواطنين الأميركيين في العودة الى بلادهم دون أي ضغط أو إكراه". وأعلن الناطق باسم الإدارة الذاتية الكردية كامل عاكف الأربعاء أن السلطات الكردية في سورية أعادت إلى الولايات المتحدة امرأتين أميركيتين وستة أطفال من عائلات دواعش. واوضح في بيان إن ذلك تم "بناء على طلب الحكومة الأميركية ... والرغبة الحرة والطوعية للمواطنين الأميركيين في العودة الى بلادهم دون أي ضغط أو إكراه". وكانت المرأتان والاطفال في مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سورية، حيث يحتجز الآلاف من الأجانب المرتبطين بتنظيم "داعش". Advertisements وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد الماضي، الإفراج عن 800 امرأة وطفل من عوائل مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم الهول الواقع في ريف الحسكة الشرقي، تلبية لنداء شيوخ عشائر المنطقة، وذلك ضمن قوافل ستحمل المفرج عنهم إلى مدينتي الرقة والطبقة. وكانت آخر عملية تسليم حصلت الأسبوع الماضي، إذ استعادت أوزبكستان 148 طفلا وامرأة من عائلات عناصر "داعش"، كما تمت إعادة 5 أطفال يتامى، من عائلات تابعة لـ "داعش" للسلطات النرويجية. وتضم مخيمات شمال شرق سوريا، 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات "متطرفين أجانب"، يقيمون في أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة أميركيتين وستة أطفال من مخيم الهول في سورية إلى واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.