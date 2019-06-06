شكرا لقرائتكم مصر: استشهاد 8 شرطيين ومقتل 5 إرهابيين غرب العريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – رحاب عليوة | منذ 8 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 18:12

استشهد 8 من قوات الشرطة غرب العريش في محافظة شمال سيناء فجر اليوم، خلال تصديهم لهجوم إرهابي استهدف مكمناً أمنياً، في وقت قتلت القوات 5 من المهاجمين.



ويعد الهجوم محاولة من الجماعات الإرهابية في سيناء إثبات وجودها، بعودتها إلى عملياتها التقليدية في المناسبات الدينية والاحتفالات، فيما ربط مراقبون بينه وبين استلام مصر الإرهابي الفار هشام عشماوي قبل الأسبوع، علماً بأن عشماوي انشق عن تنظيم أنصار بيت المقدس المتمركز في شمال سيناء عقب مبايعته لداعش وأسس جماعته "المرابطين" قاعدية الهوى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب إن قوات الأمن تصدت لهجوم استهدف مكمناً أمنياً غرب العريش فجر اليوم الأربعاء وقتلت 5 من العناصر المهاجمة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي .

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وشهدت العمليات الإرهابية في سيناء تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي في ظل إطلاق العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" في شباط (فبراير)، كما أحبطت القوات هجمات عدة على مكامن أمنية ثابتة خلال تلك الفترة.

وتستنفر قوات الجيش والشرطة في سيناء لتوقيف المتورطين في الهجوم الأخير، في وقت دانت مؤسسة الأزهر ومفتي مصر وعدد من الأحزاب الهجوم الإرهابي.

وأكد الأزهر في بيان تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل فى القضاء على الإرهاب، قائلاً: إن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين - مسلمين ومسيحيين - مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.

في غضون ذلك، كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدداً من أبناء الشهداء خلال احتفالية بالعيد، في وقت انتشرت قوات الأمن في الميادين العامة والطرقات مدججين بالأسحلة، لتأمين احتفالات المصريين بالعيد وسط إقبال على المتنزهات العامة.