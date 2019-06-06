شكرا لقرائتكم السودان: المجلس العسكري منفتح على التفاوض وارتفاع حصيلة قتلى الاعتصام الى 60 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 20:53

أبدى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان انفتاحه على مفاوضات "لا قيد فيها" حول مستقبل البلاد، غداة فشل مجلس الأمن الدولي في إدانة احداث فضل الاعتصام وفي إصدار نداء دولي ملحّ لوقف فوري للعنف في هذا البلد، بسبب اعتراض الصين مدعومةً من روسيا.



وفيما سُمعت أصوات عيارات نارية في أنحاء العاصمة بعدما بلغت حصيلة فض الاعتصام 60 قتيلاً. بدت لهجة المجلس العسكري اليوم الأربعاء أكثر تصالحية، حيث قال رئيس المجلس الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان: "نتأسف جدا على ما حدث" مبديا استعداده للتفاوض حول مستقبل البلاد. وقال البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن، نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية التي تعبّر عن تطلعات ثورة السودانيين".

وقالت مستشفيات الخرطوم إنها تجد صعوبة في استيعاب أعداد الجرحى بعد فض الاعتصام الاثنين. وصرح طبيب يعمل في مستشفيين في المدينة أن "الوضع صعب للغاية، معظم المستشفيات استقبلت أعدادا أكبر من الجرحى من قدرتها على الاستيعاب". وأضاف الطبيب الذي طلب عدم الكشف عن هويته "هناك نقص في العاملين الطبيين وكميات الدم، ومن الصعب اجراء الجراحات لأن بعض العمليات الجراحية لا يمكن اجراؤها إلا في مستشفيات معينة". وأضاف أنه "من بين الجرحى أشخاص في حالة حرجة وأتوقع أن يرتفع عدد القتلى".

وكثفت قوات الأمن وجودها بعد خروج المصلين في عدد من الأحياء لأداء صلاة عيد الفطر عقب دعوة قادة المحتجين "الى الصلاة على أرواح الشهداء".

وفي أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، شوهدت قوات الأمن تسيّر دوريات في شاحنات ثبت عليها ما يبدو أنها مدافع مضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة ومن بينها قاذفات صواريخ.

وأطاح المجلس العسكريّ في نيسان (أبريل) بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات. وكان المجلس وافق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات لتسليم السُلطة إلى المدنيّين. لكنّ رئيس المجلس الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان أعلن فجر الثلثاء التخلّي عن هذه الخطّة ودعا لإجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي.

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في المقابل أغلق اليوم مئات السكان في شمال الخرطوم الشوارع بالحواجز التي صنعوها من الحجارة، ووقفوا بجانبها في صمت. وسُمعت أصوات طلقات نارية عن بعد.

وفي وقت سابق من الصباح سُمع صوت إطلاق نار في حي الخرطوم 2 الذي يضم العديد من السفارات.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد قتلى فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم ارتفع إلى 60 قتيلا من بينهم طفل في الثامنة من العمل. وحملت لجنة أطباء السودان المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم.

وقال قادة الحركة الاحتجاجية إن قوات التدخل السريع، التي تعود بجذورها إلى الحرب المستمرة منذ 16 عاما في اقليم غرب دارفور، هي المسؤولة الرئيس عن فض الاعتصام بالقوة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم الإثنين.

وفشل مجلس الأمن على الاتفاق على بيان كانت بريطانيا وألمانيا وزعته خلال اجتماع مُغلق لمجلس الأمن يدعو الحكّام العسكريّين والمتظاهرين في السّودان إلى "مواصلة العمل معًا نحو حلّ توافقي للأزمة الحاليّة". غير أنّ الصّين اعترضت بشدّة على النصّ المقترح، فيما شدّدت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس رداً من الاتّحاد الإفريقي، وفق ما قال ديبلوماسيّون. واعتبر نائب السّفير الروسي ديمتري بوليانسكي أنّ النصّ المقترح "غير متوازن"، مشدّدًا على ضرورة "توخّي حذر شديد" حيال الوضع. وقال "لا نريد الترويج لبيانٍ غير متوازن. فذلك قد يُفسد الوضع".

وبعد فشل مجلس الأمن في الاتّفاق، قالت ثماني دول أوروبّية في بيان مشترك إنّها "تدين الهجمات العنيفة في السّودان من جانب أجهزة الأمن السودانية ضدّ المدنيّين".

وقالت كُلّ من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسّويد إنّ "الإعلان الأحادي" الصّادر عن المجلس العسكري "بوَقف المفاوضات وتشكيل حكومة والدّعوة إلى إجراء انتخابات في غضون فترة زمنيّة قصيرة جدًا، هو أمر يُثير قلقًا كبيرًا".